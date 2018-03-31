новости
новости
Регистрация
Туляк задолжал по алиментам 600 тыс. рублей и скрывался от наказания

Туляк задолжал по алиментам 600 тыс. рублей и скрывался от наказания

Судебными приставами найден ранее осужденный за разбой неплательщик алиментов, находящийся в федеральном розыске.

Житель Тулы К. задолжал по алиментам на содержание дочери в размере более 600 тыс. рублей. Он всячески уклонялся от уплаты денег, в связи с чем в отношении него судебным приставом-исполнителем составлен протокол об привлечении к административной ответственности (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).
 
Суд, рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении, признал мужчину виновным и приговорил его к 40 часам обязательных работ.
 
Но в установленный срок к отбытию наказания К. не приступил, при этом установить его место нахождения не представилось возможным.
 
Ранее мужчина был судим за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору и применением оружия. За это он 4 года провел в исправительной колонии строгого режима. Решением суда часть наказания заменена на исправительные работы сроком 1 год 1 месяц. Однако осужденный самовольно оставил место отбывания наказания, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.
 
Работникам Межрайонного отдела судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей удалось связаться с разыскиваемым по телефону и установить его фактическое место нахождения, после чего К. передан сотрудникам УФСИН России по Тульской области.
 
В настоящее время органами дознания УФССП России по Тульской области в отношении К. проводится доследственная проверка по факту неуплаты алиментов на содержание ребенка (ст. 157 УК РФ).

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:05 +1
Другие статьи по темам
Событие
долг по алиментам
Место
Тула
Прочее
УФССП России по Тульской областифедеральный розыск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле задержан серийный похититель автомобильных зеркал
В Туле задержан серийный похититель автомобильных зеркал
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.