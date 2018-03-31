Туляк задолжал по алиментам 600 тыс. рублей и скрывался от наказания

Житель Тулы К. задолжал по алиментам на содержание дочери в размере более 600 тыс. рублей. Он всячески уклонялся от уплаты денег, в связи с чем в отношении него судебным приставом-исполнителем составлен протокол об привлечении к административной ответственности (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Суд, рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении, признал мужчину виновным и приговорил его к 40 часам обязательных работ.

Но в установленный срок к отбытию наказания К. не приступил, при этом установить его место нахождения не представилось возможным.

Ранее мужчина был судим за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору и применением оружия. За это он 4 года провел в исправительной колонии строгого режима. Решением суда часть наказания заменена на исправительные работы сроком 1 год 1 месяц. Однако осужденный самовольно оставил место отбывания наказания, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.