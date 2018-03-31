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В Туле задержан серийный похититель автомобильных зеркал

В Туле задержан серийный похититель автомобильных зеркал

Мужчина обвиняется в краже более, чем двух десятков зеркал

Сотрудники УМВД России по Тульской области задержали подозреваемого в кражах зеркал с дорогостоящих автомобилей. Ранее сообщалось о выявлении полицейскими злоумышленника, совершавшего аналогичные кражи. По предварительным данным, их противоправная деятельность не связана между собой, каждый действовал отдельно. 
 
Как предполагают в полиции, 30-летний неработающий мужчина, так же, как и другой похититель, выбирал в качестве объектов для посягательств иномарки, стоимость зеркал которых весьма высока. Транспортные средства были припаркованы во дворах многоквартирных домов, поэтому имелась возможность беспрепятственно подойти к ним в ночное время. 
Для задержания похитителя, как и в случае с другим злоумышленником, полицейские проводили оперативные мероприятия, организовывали засады, изучали записи камер видеонаблюдения и проверяли места сбыта зеркал как в Тульской области, так и за пределами региона.
 
В результате мужчину удалось задержать при совершении им очередной кражи в Советском округе города. Подозреваемый признался в содеянном.
Он рассказал, что он продавал похищенные зеркала по 1000 рублей, подавая объявления на сайтах, под видом жителя Московской области.

 
По предварительным данным, мужчина причастен более чем к двум десяткам краж. В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:32 0
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