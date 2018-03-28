В Туле сотрудница кадастровой организации влепила скандалившей пенсионерке пощечину

Посетительнице показалось, что четыре месяца для межевания одного из 200 земельных участков – это очень длительный срок, и она начала скандалить.

Инцидент произошел в Туле утром среды, 28 марта, в кадастровой организации на ул. Макаренко. Примерно в 10.30 в офис пришла пенсионерка с единственной целью – поинтересоваться, когда будут готовы документы по межеванию ее земельного участка.

Клиентка вместе с остальными собственниками дачных участков подала документы на межевание четыре месяца назад. СНТ не маленькое, порядка 200 домов, поэтому сделать все быстро работу технически невозможно. Процедура межевания предусматривает не только определение расположения границ земельных участков, но и согласование этих данных с собственниками всех участков.

В ответ услышала, что в данный момент получить межевой план не возможно и предложение прийти за документами через два дня – в пятницу. Такого поворота женщина не ожидала и принялась требовать выдать ей документы на месте. Поняв, что все же придется ей приходить еще раз, она, уже выходя из офиса, назвала работницу кадастровой организации и ее коллег бездельниками и добавила, что так относиться к клиентам, которые платят деньги за услуги межевания, нельзя.

26-летняя девушка, оскорбившись таким поведением пенсионерки, встала с рабочего места и влепила ей пощечину и разбила ей губу. Не ожидавшая такого поворота событий женщина не удержалась на ногах и упала, ударившись о пол головой.

После сотрудница компании собрала вещи, написала заявление об увольнении и покинула рабочее место.

Редакции Myslo удалось связаться с девушкой. Она пояснила, что посетительница вела себя не корректно, что и послужило поводом для инцидента. Она сожалеет о случившемся, но женщина оскорбила ее своим поведением, к этому добавились еще семейные проблемы: у нее заболел 4-летний ребенок – на работу она приехала после посещения поликлиники, оставив малыша на бабушку.

Коллеги отметили, что сами не ожидали такого поворота событий: девушка работала в организации с самого основания фирмы и никто не жаловался на ее работу. Они склоняются к тому, что их коллега не сдержалась именно из-за болезни ребенка и немотивированных обвинениях со стороны клиентки в плохо работе.

Кстати, сама пострадавшая пояснила, что документы ей нужны были срочно просто так, она не планировала в ближайшее время продавать дачный участок.

Просто женщине показалось, что четыре месяца для межевания одного из 200 земельных участков – это очень длительный срок.

Сотрудники кадастровой организации добавили, что именно из-за большого объема работы конкретные сроки выполнения не ставятся, потому что не всегда возможно найти быстро всех владельцев смежных участков. В некоторых случаях на это уходит несколько месяцев.

На место инцидента пострадавшая вызвала полицию. Сейчас проводится проверка по факту случившегося. 26-летней женщине грозит административное наказание.

Директор организации сообщил, что сожалеет о случившемся, сотрудница будет уволена с должности.

Myslo

А вы как расцениваете поведение участников конфликта? Возможно сами сталкивались с проблемой непонимания с заказчиком или исполнителем. Поделитесь своими историями в комментариях.