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Тульские джиперы подарят экстремальный праздник ребятам из Болоховского интерната
Фото из архива.

Тульские джиперы подарят экстремальный праздник ребятам из Болоховского интерната

Внедорожный клуб «ТУЛА 4х4» совместно с Тульским лазертаг-клубом «PROстрел» планируют благотворительную поездку на 7 апреля.

Джиперы из тульского внедорожного клуба «ТУЛА 4х4» и Тульский лазертаг-клуб «PROстрел» совершат благотворительную поездку в Болоховскую школу-интернат для детей с ограниченными возможностями.

Поездка состоится 7 апреля 2018 года с 9.00 до 18.00.

В планах мероприятия:

  • совместные игры в лазертаг с воспитанниками интерната,
  • игры в лазертаг для всех желающих по сниженным тарифам, собранные средства будут переданы в интернат,
  • катание воспитанников школы-интерната на квадроциклах и внедорожниках.

Место проведения мероприятия Тульская область, Киреевский район, город Болохово, ул. Первомайская, 15-б, парк со стороны Вечного огня. Запись на участие здесь.

 

Для участников внедорожного клуба «ТУЛА 4х4» такая акция уже не первая. В декабре прошлого года они, собрав подарки, навестили ребят из Болоховской школы-интерната. Обустроили им спортзал, завезли оборудование, покатали на внедорожниках так, как они умеют! Все остались в восторге. Подробный репортаж об этом мероприятии Myslo размещал здесь.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:19 +3
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Место
БолоховоТульская область

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