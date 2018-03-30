Тульские джиперы подарят экстремальный праздник ребятам из Болоховского интерната

Фото из архива.

Джиперы из тульского внедорожного клуба «ТУЛА 4х4» и Тульский лазертаг-клуб «PROстрел» совершат благотворительную поездку в Болоховскую школу-интернат для детей с ограниченными возможностями.

Поездка состоится 7 апреля 2018 года с 9.00 до 18.00.

В планах мероприятия:

совместные игры в лазертаг с воспитанниками интерната,

игры в лазертаг для всех желающих по сниженным тарифам, собранные средства будут переданы в интернат,

катание воспитанников школы-интерната на квадроциклах и внедорожниках.

Место проведения мероприятия Тульская область, Киреевский район, город Болохово, ул. Первомайская, 15-б, парк со стороны Вечного огня. Запись на участие здесь.

Для участников внедорожного клуба «ТУЛА 4х4» такая акция уже не первая. В декабре прошлого года они, собрав подарки, навестили ребят из Болоховской школы-интерната. Обустроили им спортзал, завезли оборудование, покатали на внедорожниках так, как они умеют! Все остались в восторге. Подробный репортаж об этом мероприятии Myslo размещал здесь.