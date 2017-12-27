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Тульские джиперы прокатили ребят из Болоховского интерната по бездорожью
Фото Анастасии Коробейниковой.

Тульские джиперы прокатили ребят из Болоховского интерната по бездорожью

А еще участники внедорожного клуба «ТУЛА 4Х4» скинулись и обустроили интернатовский спортзал. Вот это – настоящее доброе дело в канун Нового года и Рождества!

Новогодние подарки для воспитанников интернатов бывают разные: и обычные сладкие, и полезные, и нематериальные — мастер-классы и концерты. Но то, что устроили ребята из тульского внедорожного клуба «ТУЛА 4Х4», запомнится мальчишкам надолго. Эмоций хватит на целый год!

«Внедорожный клуб „ТУЛА 4Х4“ едет к детям!!!» – пост с таким названием появился в группе клуба ВКонтакте в начале декабря.

И уже 24 декабря в Болоховскую школу-интернат выехали около 30 «джиперских» экипажей.

Выехали не пустыми, а с подарками. Да еще с какими!

– Мы собрали всего 117 000 рублей, – рассказывает руководитель клуба Дмитрий Попов. – Скидывались сами, всего участвовали около 50 членов клуба. 30 тысяч из бюджета предоставила директор дружественной нам организации ООО «ВС».

На собранные деньги закупили массу полезного инвентаря для спортзала: кардиотренажер, теннисные столы (сетки, ракетки и мячи к ним), несколько небольших тренажеров разного назначения, силовые скамьи, штанги с наборами блинов, велотренажер, лыжные ботинки для ребят 1-4-х классов... В общем, много-много всего! Каждому воспитаннику (а их в интернате 150) – сладкий новогодний подарок.

Оборудование все смонтировали на месте, вместе с ребятами тут же сыграли в настольный теннис. Интернатовцев поздравили настоящие «джиперские» Дед Мороз и Снегурочка.

Но главные приключения были еще впереди. Почти 60 ребят-старшеклассников джиперы прокатили по бездорожью! И организовали для них показательные выступления.

– С собой в импровизированный поход взяли тормозки для интернатовцев (мандарины, шоколадки, лимонад), и, конечно, катали их только при полном соблюдении правил дорожного движения, были предприняты все меры безопасности. Во время показательных выступлений дети находились на безопасном расстоянии, – рассказал Дмитрий Попов. – Эмоций было море! Вы себе представить не можете!

– Поначалу я с опаской отнеслась к идее клуба подарить ребятам такое экстремальное путешествие, – директор Болоховской школы-интерната Нинель Вирц до сих пор под впечатлением от воскресных событий. – Но потом посмотрела, ребята надежные, искренние, открытые! И всё получилось!

Джиперы из клуба «4х4» акцию в этом интернате провели впервые. И она прошла на ура. 

– Огромное спасибо участникам клуба, мы просто в восторге! – говорит Нинель Вирц. – Нам много дарят подарков, но это был настолько необычный день, что ребята до сих пор под впечатлением. Школа гудит! Все обсуждают, делятся впечатлениями. Ребята даже сочинение решили написать о том, как провели это воскресенье. В нашем интернате большинство воспитанников – мальчишки от 8 до 18 лет. Для них это событие было особенно ценно и интересно. Они здорово провели время с участниками клуба, нашли новых друзей, думаю, общение этим днем не закончится. За подарки огромное спасибо, это большое подспорье для наших ребят. 

Галерея
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 1
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 2
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 3
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 4
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 5
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 6
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 7
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 8
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 9
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 10
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 11
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 12
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 13
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 14
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 15
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 16
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 17
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 18
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 19
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 20
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 21
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 22
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 23
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 24
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 25
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 26
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 27
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 28
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 29
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 30
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 31
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 32
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 33
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 34
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 35
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 36
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 37
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 38
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 39
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 40
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 41
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 42
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 43
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 44
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 45
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 46
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 47
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 48
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 49
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 50
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 51
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 52
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 53
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 54
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 55
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 56
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 57
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 58
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 59
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 60
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 61
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 62
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 63
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 64
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 65
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 66
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 67
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 68
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 69
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 70
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 71
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 72
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 73
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 74
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 75
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 76
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 77
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 78
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 79
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 80
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 81
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 82
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 83
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 84
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 85
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 86
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 87
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 88
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 89
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 90
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 91
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 92
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 93
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 94
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 95
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 96
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 97
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 98
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 99
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 100
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 101
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 102
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 103
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 104
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 105
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 106
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 107
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 108
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 109
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 110
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 111
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 112
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 113
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 114
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 115
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 116
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 117
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 118
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 119
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 120
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 121
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 122
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 123
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 124
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 125
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 126
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 127
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 128
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 129
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 130
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 131
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 132
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 133
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 134
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 135
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 136
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 137
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 138
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 139
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 140
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 141
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 142
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 143
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 144
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 145
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 146
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 147
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 148
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 149
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 150
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 151
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 152
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 153
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 154
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 155
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 156
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 157
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 158
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 159
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 160
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 161
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 162
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 163
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 164
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 165
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 166
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 167
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 168
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 169
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 170
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 171
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 172
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 173
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 174
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 175
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 176
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 177
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 178
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 179
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 180
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 181
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 182
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 183
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 184
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 185
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 186
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 187
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 188
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 189
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 190
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 191
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 192
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 193
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 194
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 195
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 196
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 197
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 198
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 199
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 200
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 201
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 202
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 203
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 204
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 205
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 206
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 207
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 208
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 209
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 210
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 211
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 212
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 213
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 214
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 215
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 216
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 217
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 218
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 219
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 220
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 221
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 222
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 223
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 224
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 225
Клуб Тула 4х4 в Болоховском интернате, Фото: 226
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Автор: Юлия Королева, вчера, в 17:43 +12
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