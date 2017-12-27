Тульские джиперы прокатили ребят из Болоховского интерната по бездорожью

Фото Анастасии Коробейниковой.

А еще участники внедорожного клуба «ТУЛА 4Х4» скинулись и обустроили интернатовский спортзал. Вот это – настоящее доброе дело в канун Нового года и Рождества!

Новогодние подарки для воспитанников интернатов бывают разные: и обычные сладкие, и полезные, и нематериальные — мастер-классы и концерты. Но то, что устроили ребята из тульского внедорожного клуба «ТУЛА 4Х4», запомнится мальчишкам надолго. Эмоций хватит на целый год!

«Внедорожный клуб „ТУЛА 4Х4“ едет к детям!!!» – пост с таким названием появился в группе клуба ВКонтакте в начале декабря.

И уже 24 декабря в Болоховскую школу-интернат выехали около 30 «джиперских» экипажей.

Выехали не пустыми, а с подарками. Да еще с какими!

– Мы собрали всего 117 000 рублей, – рассказывает руководитель клуба Дмитрий Попов. – Скидывались сами, всего участвовали около 50 членов клуба. 30 тысяч из бюджета предоставила директор дружественной нам организации ООО «ВС».

На собранные деньги закупили массу полезного инвентаря для спортзала: кардиотренажер, теннисные столы (сетки, ракетки и мячи к ним), несколько небольших тренажеров разного назначения, силовые скамьи, штанги с наборами блинов, велотренажер, лыжные ботинки для ребят 1-4-х классов... В общем, много-много всего! Каждому воспитаннику (а их в интернате 150) – сладкий новогодний подарок.

Оборудование все смонтировали на месте, вместе с ребятами тут же сыграли в настольный теннис. Интернатовцев поздравили настоящие «джиперские» Дед Мороз и Снегурочка.

Но главные приключения были еще впереди. Почти 60 ребят-старшеклассников джиперы прокатили по бездорожью! И организовали для них показательные выступления.

– С собой в импровизированный поход взяли тормозки для интернатовцев (мандарины, шоколадки, лимонад), и, конечно, катали их только при полном соблюдении правил дорожного движения, были предприняты все меры безопасности. Во время показательных выступлений дети находились на безопасном расстоянии, – рассказал Дмитрий Попов. – Эмоций было море! Вы себе представить не можете!

– Поначалу я с опаской отнеслась к идее клуба подарить ребятам такое экстремальное путешествие, – директор Болоховской школы-интерната Нинель Вирц до сих пор под впечатлением от воскресных событий. – Но потом посмотрела, ребята надежные, искренние, открытые! И всё получилось!

Джиперы из клуба «4х4» акцию в этом интернате провели впервые. И она прошла на ура.

– Огромное спасибо участникам клуба, мы просто в восторге! – говорит Нинель Вирц. – Нам много дарят подарков, но это был настолько необычный день, что ребята до сих пор под впечатлением. Школа гудит! Все обсуждают, делятся впечатлениями. Ребята даже сочинение решили написать о том, как провели это воскресенье. В нашем интернате большинство воспитанников – мальчишки от 8 до 18 лет. Для них это событие было особенно ценно и интересно. Они здорово провели время с участниками клуба, нашли новых друзей, думаю, общение этим днем не закончится. За подарки огромное спасибо, это большое подспорье для наших ребят.