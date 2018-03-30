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За продажу алкогольного коктейля девушке-подростку хозяйка бара заплатит 100 000 рублей
Фото 24warez.ru

За продажу алкогольного коктейля девушке-подростку хозяйка бара заплатит 100 000 рублей

Такое решение принял суд.

Суд Кимовского судебного района вынес обвинительный приговор владелице пивного бара «Пивкофф».

Установлено, что сотрудники бара продали несовершеннолетней девушке литр алкогольного коктейля.

Во время заседания хозяйка заведения вину не признала и вообще от дачи объяснений отказалась.

Постановлением суда женщина признана виновной, за совершение административного правонарушения ей назначен штраф — 100 000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:48 +1
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Кимовский районТульская область

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