За продажу алкогольного коктейля девушке-подростку хозяйка бара заплатит 100 000 рублей

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Суд Кимовского судебного района вынес обвинительный приговор владелице пивного бара «Пивкофф».

Установлено, что сотрудники бара продали несовершеннолетней девушке литр алкогольного коктейля.

Во время заседания хозяйка заведения вину не признала и вообще от дачи объяснений отказалась.

Постановлением суда женщина признана виновной, за совершение административного правонарушения ей назначен штраф — 100 000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.