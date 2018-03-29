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В Тульской области проходят учения газодымозащитников
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Тульской области проходят учения газодымозащитников

Сотрудники МЧС отрабатывают работу в непригодной для дыхания среде с применением средств индивидуальной защиты.

В Главном управлением МЧС России по Тульской области проводятся тренировочные занятия спасателей в теплодымокамере. Сотрудники МЧС готовятся к работе в непригодной для дыхания среде с применением средств индивидуальной защиты. Такие условия максимально приближены к реальной обстановке на пожаре.

В учебных занятиях принимают участие все дежурные караулы гарнизонов пожарной охраны области и областного центра, включая руководящий состав подразделений. Тренировка в теплодымокамере дает возможность огнеборцам адаптироваться к высоким температурам и задымлению, сохраняя при этом работоспособность.

Моделируемые ситуации максимально приближены к реальным условиямй работы. В процессе таких тренировок газодымозащитники совершенствуют профессиональные навыки, учатся правильно применять знания и навыки на практике.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:18 +1
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