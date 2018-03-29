В Туле собирают подписи в защиту фигурантов дела «Первого экспресса»

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Соответствующую петицию в интернете поддержали уже более 250 человек.

Элла Селезнева – супруга бывшего руководителя тульского банка «Первый экспресс» Константина Томенчука, обвиняемого сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса, создала петицию в защиту своего мужа и других фигурантов громкого уголовного дела. Она адресована министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, председателю Верховного Суда, генеральному прокурору и федеральным омбудсменам.

По её мнению, в ходе расследования были допущены многочисленные нарушения, а следственные и судебные органы Тульской области «тихо, на провинциальном уровне, пытаются сформировать и обкатать судебную практику уголовного преследования предпринимателей по особо тяжкой статье с космическими сроками наказания».

Также автор петиции делает акцент на чрезмерно больших сроках заключения, которые грозят экс-руководителям «Первого экспресса». Прокуратура просит для четверых фигурантов 68 лет лишения свободы. На момент публикации свои подписи под петицией поставили более 250 человек.

Все подробности уголовного процесса по делу «Первого Экспресса» вы можете увидеть в нашем сюжете.