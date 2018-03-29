Полицейские расскажут юным тулякам о здоровом образе жизни

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области примут участие во Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2018». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Операция «Дети России – 2018» проводится для предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также повышения уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и ответственности за их распространение и потребление.

В каждом муниципальном образовании региона запланировано проведение комплекса спортивных, просветительских и профилактических мероприятий направленных на профилактику наркомании, пропаганду здорового образа жизни и формирование у молодежи отрицательного отношения к потреблению наркотиков.