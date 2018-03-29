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Как выглядят логотипы исторических городов Тульской области
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Как выглядят логотипы исторических городов Тульской области

На конкурс, объявленный региональным комитетом по развитию туризма, поступило более 200 работ из разных регионов.

В Туле  состоялось подведение итогов голосования за логотипы в рамках проекта «Бренды малых городов». Председатель комитета по развитию туризма Владимир Аллахвердов напомнил о том, что в январе в 14 районных центрах обсуждались перспективы и возможности территорий по расширению туристического потока и привлечения инвестиций. Было предложено разработать для малых городов индивидуальные логотипы.

На конкурс поступило более 200 работ из разных регионов. Все варианты были разработаны с учетом истории муниципального образования, его традиций, географического расположения, социального и экономического развития.

Жители Дубны, Ясногорска, Венева, Суворова, Одоева, Арсеньева, Волова, Архангельского (Каменский район), Черни, Белева, Плавска, Теплого, Заокского и Куркино выбрали лучшие логотипы. В голосовании приняли участие более 38 тысяч человек.

Владимир Аллахвердов наградил авторов лучших логотипов сертификатами на прохождение летнего курса обучения в одной из ведущих школ дизайна в России.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:48 0
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