Как выглядят логотипы исторических городов Тульской области

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На конкурс, объявленный региональным комитетом по развитию туризма, поступило более 200 работ из разных регионов.

В Туле состоялось подведение итогов голосования за логотипы в рамках проекта «Бренды малых городов». Председатель комитета по развитию туризма Владимир Аллахвердов напомнил о том, что в январе в 14 районных центрах обсуждались перспективы и возможности территорий по расширению туристического потока и привлечения инвестиций. Было предложено разработать для малых городов индивидуальные логотипы.

На конкурс поступило более 200 работ из разных регионов. Все варианты были разработаны с учетом истории муниципального образования, его традиций, географического расположения, социального и экономического развития.

Жители Дубны, Ясногорска, Венева, Суворова, Одоева, Арсеньева, Волова, Архангельского (Каменский район), Черни, Белева, Плавска, Теплого, Заокского и Куркино выбрали лучшие логотипы. В голосовании приняли участие более 38 тысяч человек.

Владимир Аллахвердов наградил авторов лучших логотипов сертификатами на прохождение летнего курса обучения в одной из ведущих школ дизайна в России.