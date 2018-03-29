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Тульские лучники получили от города новый тир

Тульские лучники получили от города новый тир

Занятия будут проводиться шесть раз в неделю, одновременно смогут заниматься до 30 человек.

Городские депутаты передали федерации по стрельбе из лука в безвозмездное пользование помещение тира на ул. Революции, 14. В ближайшее время там будет сделан ремонт, а затем начнутся занятия.

Режим работы – шесть раз в неделю. Одновременно заниматься смогут до 30 спортсменов. С 2013 года региональная федерация проводила тренировки в различных арендованных помещениях.

За последнее время трое лучников выполнили нормативы мастеров спорта, ещё шестеро получили звания кандидатов в мастера. Всего в федерации занимаются 30 человек, среди них 20 детей.

Вскоре воспитанники федерации рассчитывают получить ещё одну тренировочную площадку – на базе одной из городских спортшкол планируется открыть отделение по стрельбе из лука.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:13 +7
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