На улице Токарева 1 апреля ограничат движение транспорта

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, в воскресенье, 1 апреля, на улице Токарева (на участке от ул. Демидовской до ул. Октябрьской) будут проводиться работы по удалению аварийных деревьев.

С 9.00 до 16.00 этот участок будет закрыт для транспорта. Кроме того, автобусы маршрутов № 9 и 64 будут работать по измененной схеме:

№ 9 «ул. Железнодорожная – ул. Токарева – Платоновский лес»: Аэропорт – ул. Октябрьская – ул. Советская – пр. Ленина – ул. Генерала Маргелова.

№ 64 «ул. Железнодорожная – ул. Токарева – Детская областная больница»: Аэропорт – ул. Октябрьская – ул. Демидовская Плотина – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов – ул. Гастелло – ул. Кутузова – ул. Вильямса – ул. Майская – ул. Бондаренко – ул. Вильямса.