новости
новости
Регистрация
Министр обороны Сергей Шойгу поздравил тульского оружейника с юбилеем
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Министр обороны Сергей Шойгу поздравил тульского оружейника с юбилеем

Вячеслав Павлович Шиян отдал долгие годы работе на тульском «Сплаве». Ему исполнилось 80 лет.

Кавалер ордена Трудовой Славы, ветеран труда Вячеслав Павлович Шиян получил поздравление с юбилеем от министра обороны России Сергея Шойгу. Тульскому оружейнику исполнилось 80 лет.

Ценный подарок и поздравительный адрес от министра обороны юбиляру вручил министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов. В поздравлении, в частности, говорится: 

«Ваша жизнь – яркий пример верности избранному делу. За долгие годы работы в НПО «Сплав» Вы показали себя настоящим профессионалом, энергичным и ответственным специалистом, мудрым наставником, внесли неоценимый вклад в развитие отечественного ракетостроения». 

В день юбилея Вячеслава Павловича Шияна также посетил губернатор Алексей Дюмин. По его инициативе заслуженному оружейнику передали два ортопедических полужестких корсета. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
юбилей оружейникапоздравление от министра обороныценный подарокинициатива губернатора
Люди
Сергей ШойгуАлексей ДюминАндрей Филиппов
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На улице Токарева 1 апреля ограничат движение транспорта
На улице Токарева 1 апреля ограничат движение транспорта
1 апреля возле храма Сергия Радонежского состоится пикет «Благовещение без жертв»
1 апреля возле храма Сергия Радонежского состоится пикет «Благовещение без жертв»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.