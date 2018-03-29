Министр обороны Сергей Шойгу поздравил тульского оружейника с юбилеем

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Вячеслав Павлович Шиян отдал долгие годы работе на тульском «Сплаве». Ему исполнилось 80 лет.

Кавалер ордена Трудовой Славы, ветеран труда Вячеслав Павлович Шиян получил поздравление с юбилеем от министра обороны России Сергея Шойгу. Тульскому оружейнику исполнилось 80 лет.

Ценный подарок и поздравительный адрес от министра обороны юбиляру вручил министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов. В поздравлении, в частности, говорится:

«Ваша жизнь – яркий пример верности избранному делу. За долгие годы работы в НПО «Сплав» Вы показали себя настоящим профессионалом, энергичным и ответственным специалистом, мудрым наставником, внесли неоценимый вклад в развитие отечественного ракетостроения».

В день юбилея Вячеслава Павловича Шияна также посетил губернатор Алексей Дюмин. По его инициативе заслуженному оружейнику передали два ортопедических полужестких корсета.