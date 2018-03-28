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Мусорный вопрос: В Тепло-Огаревском районе прокуратура подала в суд на администрацию

Мусорный вопрос: В Тепло-Огаревском районе прокуратура подала в суд на администрацию

Суд обяжет администрацию МО Волчье-Дубравское убрать и вывезти мусор от дома культуры.

Прокуратурой Тепло-Огаревского района проведена проверка соблюдения требований законодательства об отходах производства и потребления.

В соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями.

Частью 1 ст. 8 вышеназванного Федерального закона Российской Федерации установлено, что к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений в области обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих поселений.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой района, установлено, что в поселке Кировский Тепло-Огаревского района напротив Покровского сельского дома культуры (п. Кировский, ул. Центральная, 25) имеет место несанкционированное складирование бытовых отходов и мусора общей площадью примерно 10х7 м, который вдобавок разлетается по указанной территории ДК.

По результатам проверки прокуратурой района в Щекинский районный суд направлено исковое заявление об обязании администрации МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района организовать сбор и вывоз твердых бытовых отходов.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:23 +2
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