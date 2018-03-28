Новомосковск признали самым безопасным городом в России

Начальник областного УМВД Сергей Галкин отчитался перед депутатами об оперативной обстановке в регионе. По его словам, она на 100% под контролем.

По словам главы полицейского ведомства, в Тульской области в 2017 году на 23% снизилась подростковая преступность, в два раза сократилось количество преступлений с применением оружия.

По статистике, у нас один из самых низких в ЦФО коэффициент преступных посягательств на душу населения. А по России по этому показателю Тульская область вошла в ТОП-10 благополучных регионов.

Среди городов со 100-тысячным населением наш Новомосковск признан самым безопасным городом России.