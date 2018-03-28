В Воловском районе сгорел грузовик с битумом

ЧП произошло сегодня в Воловском районе на 289-м км трассы «Дон» (район населенного пункта Сухие плоты).

Причина, по которой произошло возгорание тягача, сейчас устанавливается. Водитель и подоспевшие ему на помощь очевидцы смогли самостоятельно отцепить бочку от тягача, сама сцепка сгорела.

Видео Анатолия Алексеева.

Как сообщили Myslo в ГУ МЧС по Тульской области, пострадавших нет. На место были направлены пожарные расчеты и из Ефремовского, и из Воловского районов: очевидцы, вызывая спасателей, не могли указать точное место происшествия.