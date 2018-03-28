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Дата приезда Александра Старикова в Богородицк изменена

Дата приезда Александра Старикова в Богородицк изменена

Руководитель СУ СК России по Тульской области проведёт в райцентре личный приём граждан 3 апреля.

Напомним, ранее мы сообщали, что главный следователь области генерал-майор юстиции Александр Стариков 4 апреля проведёт прием граждан в Богородицке.

В связи с организационными мероприятиями приём состоится во вторник, 3 апреля, с 10 до 13 часов в здании Богородицкого межрайонного следственного отдела по адресу: г. Богородицк, ул. Урицкого, д. 2.

Александр Стариков рассмотрит вопросы, связанные с деятельностью следователей на территории Богородицкого, Воловского и Куркинского районов.

Записаться на приём можно по телефонам в Туле: 55-63-64, 55-48-22 и в Богородицке: (48761)2-38-13.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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Люди
Александр Стариков
Место
Тульская областьБогородицк

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