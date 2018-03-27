Главный следователь области Александр Стариков проведёт приём граждан в Богородицке
Мероприятие состоится в следующую среду, 4 апреля. Необходима предварительная запись.
Руководитель СУ СК России по Тульской области генерал-майор юстиции Александр Стариков проведёт личный прием граждан в Богородицке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Прием будет проходить с 10 до 13 часов в здании Богородицкого межрайонного следственного отдела по адресу: г. Богородицк, ул. Урицкого, д. 2.
Александр Стариков рассмотрит вопросы, связанные с деятельностью следователей на территории Богородицкого, Воловского и Куркинского районов.
Запись на приём проводится по телефонам в Туле: 55-63-64, 55-48-22 и в Богородицке: (48761)2-38-13.
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