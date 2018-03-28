Инспекторы ГИБДД нашли 113 нарушений в работе тульских маршруток

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Специализированный рейд проходил в областном центре с 26 по 28 марта.

Сотрудники тульского Управления Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Маршрутка». Полицейские проводили профилактику нарушений, допускаемых водителями автобусов при перевозке пассажиров и грузов.

Также проверялось соблюдение административного законодательства и выполнение технических требований. В отношении автобусов повышенной вместимости проверялось техническое состояние на предмет повышенной дымности выхлопных газов.

По результатам мероприятия выявлено и пресечено 113 нарушений. 13 из них связаны с незаконным внесением изменений в конструкцию автобусов. В отношении должностных лиц автотранспортных предприятий приняты предусмотренные законом меры. Как отметили в пресс-службе регионального УМВД, подобные мероприятия будут проводиться на территории города постоянно.