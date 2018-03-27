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В тульском Успенском соборе прошла панихида по погибшим в Кемерово
Фото Алексея Пирязева и пресс-службы правительства ТО.

В тульском Успенском соборе прошла панихида по погибшим в Кемерово

На богослужение пришли сотни туляков.

27 марта по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах Русской Православной Церкви прошли панихиды по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерово.

В Успенском кафедральном соборе города Тулы панихида началась в 13 часов. Богослужение совершил Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

Панихиду посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, поставил свечи за упокой душ погибших и за здравие пострадавших.

Сегодня туляки также приносили цветы и мягкие игрушки к импровизированному мемориалу «Кемерово, мы с тобой!», организованному рядом с собором.

Напомним, в России объявлен национальный траур 28 марта.

 

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