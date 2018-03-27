Фото Алексея Пирязева и пресс-службы правительства ТО.
В тульском Успенском соборе прошла панихида по погибшим в Кемерово
На богослужение пришли сотни туляков.
27 марта по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах Русской Православной Церкви прошли панихиды по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерово.
В Успенском кафедральном соборе города Тулы панихида началась в 13 часов. Богослужение совершил Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.
Панихиду посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, поставил свечи за упокой душ погибших и за здравие пострадавших.
Сегодня туляки также приносили цветы и мягкие игрушки к импровизированному мемориалу «Кемерово, мы с тобой!», организованному рядом с собором.
Напомним, в России объявлен национальный траур 28 марта.
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