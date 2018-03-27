Алексинец продавал в городе запрещенную незамерзайку
Арбитражным судом он наказан по статье КоАП.
По требованию Алексинской межрайонной прокуратуры Арбитражный суд Тульской
Дело по ч. 2 ст. 14.43 (нарушение продавцом требований технических регламентов обязательных требований к продукции реализации не соответствующей таким требованиям) КоАП РФ было рассмотрено 26 марта.
Известно, что алексинское ИП реализовывало стеклоомывающую жидкость, не соответствующую установленным законом требованиям: с содержанием 15% метилового спирта. Предприниматель продавал незамерзайку по цене 90 руб. за пятилитровую бутылку.
Решением Арбитражного суда Тульской
По решению суда изъятая в ходе проверки 41 канистра стеклоомывающей жидкости подлежит уничтожению.