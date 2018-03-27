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Алексинец продавал в городе запрещенную незамерзайку

Алексинец продавал в городе запрещенную незамерзайку

Арбитражным судом он наказан по статье КоАП.

По требованию Алексинской межрайонной прокуратуры Арбитражный суд Тульской области привлек к административной ответственности ИП Егоров В.В., осуществляющий деятельность на территории Алексина.

Дело по ч. 2 ст. 14.43 (нарушение продавцом требований технических регламентов обязательных требований к продукции реализации не соответствующей таким требованиям) КоАП РФ было рассмотрено 26 марта.

Известно, что алексинское ИП реализовывало стеклоомывающую жидкость, не соответствующую установленным законом требованиям: с содержанием 15% метилового спирта. Предприниматель продавал незамерзайку по цене 90 руб. за пятилитровую бутылку.

Факт продажи был зафиксирован еще 23 ноября 2017 года межрайонной прокуратурой года.

Решением Арбитражного суда Тульской области ИП Егоров В.В. назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

По решению суда изъятая в ходе проверки 41 канистра стеклоомывающей жидкости подлежит уничтожению.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:10 +1
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