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В сельском хозяйстве Тульской области появится 4000 новых рабочих мест

В сельском хозяйстве Тульской области появится 4000 новых рабочих мест

Новые рабочие места появятся после реализации 15 масштабных проектов в сфере АПК.

О реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Тульской области и подготовке к посевной кампании сегодня рассказал журналистам министр сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев.
 
По словам Дмитрия Миляева, в 2017 году завершено шесть крупных инвестиционных проектов с объемом средств свыше 6 млрд рублей, создано 650 рабочих мест.
 
В настоящее время продолжается реализация еще 15 масштабных проектов с планируемым объемом инвестиций свыше 73 млрд рублей. В перспективе планируется создать на новых производствах 4000 рабочих мест. В ближайшее время начнут работать 11 проектам на общую сумму 23 млрд рублей, на них будут трудиться более 1600 рабочих мест.
 
«Реализуемые проекты затрагивают практически все отрасли сельского хозяйства: растениеводство, животноводство, пищевую и перерабатывающую промышленность. Наращивание инвестиций в агропромышленный комплекс Тульской области продолжится», - сказал Дмитрий Миляев.
 
Заместитель председателя правительства сообщил, что по итогам 2017 года объем производства продукции сельского хозяйства в регионе составил 64,1 млрд рублей. По показателю индекса продукции сельского хозяйства (109,4%) Тульская область занимает 3-е место в ЦФО и 8-е место в стране.
 
В данный момент аграрии региона готовятся к сезону весенних полевых работ. Посевная площадь 2018 года прогнозируется на уровне 2017 года.
 
Основу посевов традиционно составляют зерновые и зернобобовые, технические, а также кормовые культуры.  
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:15 0
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