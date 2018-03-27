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Метеопредупреждение: В ближайшие часы в Тульской области похолодает на 7 градусов
Фото из архива Myslo.

Метеопредупреждение: В ближайшие часы в Тульской области похолодает на 7 градусов

Об этом сообщает МЧС.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки на территории региона похолодает на 5-7 градусов.

В связи с ухудшением погодных условий в области 28 марта объявлено метеопредупреждение.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Будьте осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.
Прежде чем выехать, на личном автомобиле необходимо, убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:04 +2
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