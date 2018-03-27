Туляк за 5 месяцев прописал в своей квартире 20 мигрантов

Еще два случая нарушения законодательства зафиксированы в том же Пролетарском округе, и ещё один – в Привокзальном.

На территории Тулы сотрудники полиции в течение суток выявили 4 случая фиктивной постановки на учёт иностранных граждан, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В общей сложности незаконно были зарегистрированы 44 иностранца. Наибольшее число фиктивно поставленных на учёт зафиксировано в Пролетарском округе, где 30-летний неработающий мужчина с октября минувшего года до настоящего времени зарегистрировал у себя по месту жительства без предоставления фактических мест для проживания 20 граждан других государств.

Ещё два случая нарушения законодательства зафиксированы в том же Пролетарском округе, и ещё один — в Привокзальном.

По всем фактам полицейские выясняют деталей правонарушения. Работа, направленная на установление других случаев нарушений миграционного законодательства, продолжается.