новости
новости
Регистрация
Туляк за 5 месяцев прописал в своей квартире 20 мигрантов

Туляк за 5 месяцев прописал в своей квартире 20 мигрантов

Еще два случая нарушения законодательства зафиксированы в том же Пролетарском округе, и ещё один – в Привокзальном.

На территории Тулы сотрудники полиции в течение суток выявили 4 случая фиктивной постановки на учёт иностранных граждан, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
 
В общей сложности незаконно были зарегистрированы 44 иностранца. Наибольшее число фиктивно поставленных на учёт зафиксировано в Пролетарском округе, где 30-летний неработающий мужчина с октября минувшего года до настоящего времени зарегистрировал у себя по месту жительства без предоставления фактических мест для проживания 20 граждан других государств.
 
Ещё два случая нарушения законодательства зафиксированы в том же Пролетарском округе, и ещё один — в Привокзальном.
 
По всем фактам полицейские выясняют деталей правонарушения. Работа, направленная на установление других случаев нарушений миграционного законодательства, продолжается.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:26 0
Другие статьи по темам
Событие
нелегальные мигранты
Место
Тула
Прочее
Резиновая квартира

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Массовая проверка торговых центров в Тульской области начнется 28 марта
Массовая проверка торговых центров в Тульской области начнется 28 марта
В Туле пройдет акция памяти «Кемерово, мы с тобой»
В Туле пройдет акция памяти «Кемерово, мы с тобой»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.