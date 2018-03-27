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Воспитанников Алексинской колонии познакомили с историей футбола

Воспитанников Алексинской колонии познакомили с историей футбола

В связи с проведением в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в учреждении разработан план мероприятий по популяризации этого вида спорта.

В Алексинской воспитательной колонии проводится большая работа по популяризации здорового образа жизни и приобщению подростков к регулярным занятиям спортом. У них, как и у большинства современных подростков, на особом месте стоит футбол.

Сейчас, в период проведения товарищеских матчей по футболу, подростки вместе с воспитателями смотрят и обсуждают телевизионные трансляции этих матчей. Перед просмотрами сотрудники в интересной и доступной форме рассказывают об истории футбола, о самых знаменитых матчах и игроках.

23 марта сотрудники Алексинской ВК организовали для воспитанников просмотр товарищеского матча «Сборная России — Сборная Бразилии» и побеседовали на тему «Лучшие бомбардиры чемпионатов мира по футболу».

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:30 0
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