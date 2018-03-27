Воспитанников Алексинской колонии познакомили с историей футбола

В связи с проведением в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в учреждении разработан план мероприятий по популяризации этого вида спорта.

В Алексинской воспитательной колонии проводится большая работа по популяризации здорового образа жизни и приобщению подростков к регулярным занятиям спортом. У них, как и у большинства современных подростков, на особом месте стоит футбол.

Сейчас, в период проведения товарищеских матчей по футболу, подростки вместе с воспитателями смотрят и обсуждают телевизионные трансляции этих матчей. Перед просмотрами сотрудники в интересной и доступной форме рассказывают об истории футбола, о самых знаменитых матчах и игроках.