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Таксист «усыпил бдительность» 45-летней тулячки и обокрал ее

Таксист «усыпил бдительность» 45-летней тулячки и обокрал ее

Сотрудники отдела полиции «Криволученский» в Туле установили подозреваемого в краже золотых изделий.

Жертвой противоправного деяния стала 45-летняя местная жительница. По предварительным данным, она познакомилась с таксистом, который однажды подвозил её до дома.

После поездки тулячка продолжила общение с водителем такси, приглашала его к себе в гости. В результате таких визитов мужчина смог узнать, где у его новой знакомой хранятся ценные вещи. И однажды, поздним вечером, находясь в гостях, он беспрепятственно забрал золотые изделия, после чего смог свободно покинуть квартиру.

Обнаружив, что стала жертвой кражи, женщина обратилась в полицию. Для раскрытия хищения полицейские проверяли круг знакомых потерпевшей, имевших возможность доступа к жилище.

В числе таких проверялся и 33-летний таксист.

В ходе мероприятий удалось установить его причастность к незаконному деянию. В отделе полиции «Криволученский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража»

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:33 +1
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