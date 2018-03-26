В Тульской области сократилось число отравлений алкоголем

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

На оперативном совещании у главы региона Алексея Дюмина обсудили меры по пресечению незаконного оборота спиртосодержащей продукции.

По словам министра экономического развития Тульской области Григория Лаврухина, за последние несколько лет рынок алкоголя в регионе претерпел значительную трансформацию. В 2017 году продажа алкогольных напитков и пива на душу населения в регионе составила 4,7 литра абсолютного алкоголя. В 2013 году продавалось по 6,4 литра на человека.

Число случаев отравлений алкоголем за тот же период сократилось на 11%, количество случаев со смертельным исходом уменьшилось более чем на 17%. За прошлый год, в ходе проверок организаций, производящих и продающих спиртное, выявлено 2390 нарушений.

Врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Тульской области Сергей Печников сообщил, что в 2017 году было выявлено 64 преступления в сфере незаконного оборота спиртного.

Возбуждено 15 уголовных дел, изъято свыше 13 тысяч декалитров алкогольной продукции.

Кроме того, на стационарных постах ДПС региона планируется проводить проверки акцизных марок перевозимой алкогольной продукции.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев добавил, что в рамках надзорных мероприятий ведомством проведено 389 проверок. Выявлено 120 нарушений. Наложено 417 штрафов на общую сумму свыше 2,5 млн рублей.

Губернатор поручил региональному комитету по предпринимательству во взаимодействии с Роспотребнадзором и полицией скоординировать дальнейшую работу по пресечению незаконного производства и продажи алкоголя: