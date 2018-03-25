В Туле скончался легендарный марафонец Александр Комиссаренко

Фото sport-inside.org.

За свою спортивную карьеру Александр Комиссаренко дважды побил рекорд по бегу на сверхмарафонские дистанции.

25 марта в Туле на 82 году жизни скончался один из первопроходцев сверхмарафонского бега в нашей стране Александр Иванович Комиссаренко.

Всю свою жизнь Александр Комиссаренко был влюблен в спорт и в движение. Свой первый рекорд Александр Иванович установил в 1982 году, пробежав 266,050 км. Уже через год туляк стал победителем первого чемпионата страны по суточному бегу, состоявшегося на московском стадионе «Фили».

В прошлом году, в возрасте 80-ти лет, Александр Комиссаренко вновь побил рекорд России, пробежав 110 километров в чемпионате по суточному бегу сверхмарафон «Сутки бегом — 2017» в Москве.

До последних дней Александр Иванович готовился к очередному марафону, чтобы побить свой же рекорд в суточном беге на чемпионате России в возрастной категории 80+.

В Тулу Александр Комиссаренко приехал в 1966 году после окончания математического факультета Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова. Распределили его на тульское КБП.

За пятьдесят с лишним лет работы на КБП участвовал в проектировании и отработке управляемых ракет – таких, например, как «Тунгуска», «Каштан», «Панцирь. За работу по созданию метеорологической ракеты «Мера» в составе коллектива стал лауреатом премии им. Б. С. Стечкина. У него было более 30 научных работ, 9 авторских свидетельств и 12 патентов.