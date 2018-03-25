новости
новости
Регистрация
В Туле скончался легендарный марафонец Александр Комиссаренко
Фото sport-inside.org.

В Туле скончался легендарный марафонец Александр Комиссаренко

За свою спортивную карьеру Александр Комиссаренко дважды побил рекорд по бегу на сверхмарафонские дистанции.

25 марта в Туле на 82 году жизни скончался один из первопроходцев сверхмарафонского бега в нашей стране Александр Иванович Комиссаренко.

Всю свою жизнь Александр Комиссаренко был влюблен в спорт и в движение. Свой первый рекорд Александр Иванович установил в 1982 году, пробежав 266,050 км. Уже через год туляк стал победителем первого чемпионата страны по суточному бегу, состоявшегося на московском стадионе «Фили».

В прошлом году, в возрасте 80-ти лет, Александр Комиссаренко вновь побил рекорд России, пробежав 110 километров в чемпионате по суточному бегу сверхмарафон «Сутки бегом — 2017» в Москве.

До последних дней Александр Иванович готовился к очередному марафону, чтобы побить свой же рекорд в суточном беге на чемпионате России в возрастной категории 80+.

 

В Тулу Александр Комиссаренко приехал в 1966 году после окончания математического факультета Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова. Распределили его на тульское КБП. 

За пятьдесят с лишним лет работы на КБП участвовал в проектировании и отработке управляемых ракет – таких, например, как «Тунгуска», «Каштан», «Панцирь. За работу по созданию метеорологической ракеты «Мера» в составе коллектива стал лауреатом премии им. Б. С. Стечкина. У него было более 30 научных работ, 9 авторских свидетельств и 12 патентов. 

Автор: Сергей Гусев, вчера, в 22:40 +1
Другие статьи по темам
Событие
Скончался легендарный марафонец
Люди
Александр Комиссаренко
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие улицы в Туле 26 марта останутся без электричества
Какие улицы в Туле 26 марта останутся без электричества
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.