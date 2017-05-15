80-летний туляк побил рекорд России на чемпионате по суточному бегу

Фото: sport-inside.org.

В Москве состоялся чемпионат по суточному бегу сверхмарафон «Сутки бегом — 2017». В соревнованиях принял участие легендарный бегун, один из первопроходцев сверхмарафонского бега в нашей стране 80-летний туляк Александр Комиссаренко.

Спортсмен побил рекорд России в категории свыше 80 лет, пробежав 110 километров.

Беговой стаж Александра Комиссаренко давно превысил полувековой юбилей. Он многократно побеждал и был призером большого количества пробегов на сверхдлинные дистанции в 70-90-х годах. Туляк — неофициальный рекордсмен СССР 1982 года (266.050 км), победитель первого чемпионата страны по суточному бегу, состоявшегося в июне 1983 года на московском стадионе «Фили».