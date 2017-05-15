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80-летний туляк побил рекорд России на чемпионате по суточному бегу
Фото: sport-inside.org.

80-летний туляк побил рекорд России на чемпионате по суточному бегу

Александр Комиссаренко пробежал 110 км.

В Москве состоялся чемпионат по суточному бегу сверхмарафон «Сутки бегом — 2017». В соревнованиях принял участие легендарный бегун, один из первопроходцев сверхмарафонского бега в нашей стране 80-летний туляк Александр Комиссаренко.

Спортсмен побил рекорд России в категории свыше 80 лет, пробежав 110 километров.

Беговой стаж Александра Комиссаренко давно превысил полувековой юбилей. Он многократно побеждал и был призером большого количества пробегов на сверхдлинные дистанции в 70-90-х годах. Туляк — неофициальный рекордсмен СССР 1982 года (266.050 км), победитель первого чемпионата страны по суточному бегу, состоявшегося в июне 1983 года на московском стадионе «Фили».

14 февраля текущего года Александру Ивановичу — доктору технических наук, член-корреспонденту Академии ракетных и артиллерийских наук, ведущему научному сотруднику знаменитого на весь мир Тульского КБП – исполнилось 80 лет. Он по-прежнему бодр и подтянут, регулярно участвует в легкоатлетических соревнованиях. Буквально пару недель назад он занял почетное второе место в пробеге на 15 км в Туле, причем в возрастной группе 70 лет. При этом он оказался самым возрастным участником соревнования. А в конце 2016 года с успехом выступил в шестичасовом пробеге.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:41 +8
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