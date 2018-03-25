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Какие улицы в Туле 26 марта останутся без электричества
Фото pixabay.com

Какие улицы в Туле 26 марта останутся без электричества

Публикуем список адресов.

В понедельник, 26 марта, «Тулгорэлектросети» будут проводить плановые отключения электроэнергии по адресам:

  • ул. Максимовского, 1, 3;
  • ул. Л. Толстого, 117;
  • ул. Фрунзе, 21, 23, 27;
  • ул. С. Перовской, 26, 32, 34;
  • ул. Бежковская, 42−86, 91−103;
  • ул. Высокая, 61−83;
  • 3-й Бежковский пр-зд, 7, 9, 11, 12−20;
  • 1-й Газовый пр-зд, 43−55;
  • 2-й Бежковский пр-зд, 3−13;
  • ул. Сенежская, 1, 3;
  • Епифанское ш., 10, 44, 55, 58, 68, 112;
  • ул. Москвина, 1−37, 2−24;
  • ул. Газовая, 33−47;
  • пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29;
  • ул. Ивано Франко, 23−41, 12−36;
  • ул. Ватутина, 24−42, 23−41;
  • ул. Щепкина, 20−50;
  • Новомосковское ш., 10, 12, 26, 28;
  • 5-й пр-зд, 1−16;
  • 6-й пр-зд, 1−13, 2−22;
  • 18-й пр-зд;
  • ул. Кобзева, 22−36, 23−39;
  • ул. Судейского, 1−13, 2 а-28;
  • ул. Шишкова, 1−17, 4−12 в;
  • ул. Октябрьская, 217−225;, 190−248;
  • ул. Р. Люксембург, 13−19;
  • ул. К. Либхнехта, 23−33, 28 а-40;
  • ул. Мопра, 1 а-7, 2−6;
  • ул. Шишкина, 11;
  • 1-й пр-зд Расковой, 1−15 а, 2−28;
  • 2-й пр-зд Расковой, 2−28, 3−27;
  • 3-й пр-зд Расковой, 1−27;
  • 3-й пр-зд Расковой, 1−27, 2−24;
  • ул. Фучика, 33−43, 45, 47;
  • ул. Яблочкова, 1−11, 1 в, 1 к, 15−21;
  • п. Бытовки;

п. Южный:

  • ул. Первомайская, 1−10;
  • ул. Транспортная, 5−9; ул. Станционная, 5−17;
  • ул. Шахтёрская, 1, 2−8, 3, 13, 17, 21−33.
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 20:54 +2
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