Фото pixabay.com
Какие улицы в Туле 26 марта останутся без электричества
Публикуем список адресов.
В понедельник, 26 марта, «Тулгорэлектросети» будут проводить плановые отключения электроэнергии по адресам:
- ул. Максимовского, 1, 3;
- ул. Л. Толстого, 117;
- ул. Фрунзе, 21, 23, 27;
- ул. С. Перовской, 26, 32, 34;
- ул. Бежковская, 42−86, 91−103;
- ул. Высокая, 61−83;
- 3-й Бежковский пр-зд, 7, 9, 11, 12−20;
- 1-й Газовый пр-зд, 43−55;
- 2-й Бежковский пр-зд, 3−13;
- ул. Сенежская, 1, 3;
- Епифанское ш., 10, 44, 55, 58, 68, 112;
- ул. Москвина, 1−37, 2−24;
- ул. Газовая, 33−47;
- пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29;
- ул. Ивано Франко, 23−41, 12−36;
- ул. Ватутина, 24−42, 23−41;
- ул. Щепкина, 20−50;
- Новомосковское ш., 10, 12, 26, 28;
- 5-й пр-зд, 1−16;
- 6-й пр-зд, 1−13, 2−22;
- 18-й пр-зд;
- ул. Кобзева, 22−36, 23−39;
- ул. Судейского, 1−13, 2 а-28;
- ул. Шишкова, 1−17, 4−12 в;
- ул. Октябрьская, 217−225;, 190−248;
- ул. Р. Люксембург, 13−19;
- ул. К. Либхнехта, 23−33, 28 а-40;
- ул. Мопра, 1 а-7, 2−6;
- ул. Шишкина, 11;
- 1-й пр-зд Расковой, 1−15 а, 2−28;
- 2-й пр-зд Расковой, 2−28, 3−27;
- 3-й пр-зд Расковой, 1−27;
- 3-й пр-зд Расковой, 1−27, 2−24;
- ул. Фучика, 33−43, 45, 47;
- ул. Яблочкова, 1−11, 1 в, 1 к, 15−21;
- п. Бытовки;
п. Южный:
- ул. Первомайская, 1−10;
- ул. Транспортная, 5−9; ул. Станционная, 5−17;
- ул. Шахтёрская, 1, 2−8, 3, 13, 17, 21−33.
Другие статьи по темам
Место