Погода в Туле 26 марта: оттепель и облачность с прояснениями

Фото ziranov.ru.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе облачно, с прояснениями.

Местами возможны небольшие осадки (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, с порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью −6…−1°С, днем до +6°С.

Атмосферное давление чуть ниже нормы — 735 мм ртутного столба.