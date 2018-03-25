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Погода в Туле 26 марта: оттепель и облачность с прояснениями
Фото ziranov.ru.

Погода в Туле 26 марта: оттепель и облачность с прояснениями

Синоптики предупреждают: на дорогах местами гололедица.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе облачно, с прояснениями.

Местами возможны небольшие осадки (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, с порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью −6…−1°С, днем до +6°С.

Атмосферное давление чуть ниже нормы — 735 мм ртутного столба.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 08:00 +2
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