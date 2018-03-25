Погода в Туле 25 марта: переменная облачность и до 3 тепла

Фото Алексея Пирязева.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье, 25 марта, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 4−9 м/с.

Ночью на термометрах −13…−8°С, днем воздух прогреется до +3°С. Атмосферное давление остается пониженным - 735 мм ртутного столба.