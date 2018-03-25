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Погода в Туле 25 марта: переменная облачность и до 3 тепла
Фото Алексея Пирязева.

Погода в Туле 25 марта: переменная облачность и до 3 тепла

Атмосферное давление остается пониженным.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье, 25 марта, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 4−9 м/с.

Ночью на термометрах −13…−8°С, днем воздух прогреется до +3°С. Атмосферное давление остается пониженным - 735 мм ртутного столба. 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:00 +2
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