Тульские волейболистки стали пятыми в Обнинске

В турнире участвовали команды девушек 2006-2007 года рождения.

В Обнинске Калужской области закончился традиционный турнир по волейболу среди команд девушек 2006−2007 г. р., проходивший с 20 по 22 марта.

В турнире приняли участие 9 команд, среди которых были воспитанницы тульской спортивной школы «Игровые виды спорта». Они соревновались с соперницами из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга и Обнинска.

Турнир проходил по круговой системе и каждая из команд за три дня сыграла по восемь игр.

Тулячки сумели выиграть у команды Воронежской области, Москвы (СШОР «Олимп») и Обнинска-3. Нашим девчатам немного не хватило удачи в играх с командами Воронежа (1:2) и Обнинска-1 (1:2).

Игры с командами Санкт-Петербурга, Москвы (СШОР «Бауманская») и Обнинск-2 прошли в упорной борьбе, но выиграть их не удалось.

По итогу турнира наша команда заняла пятое место.