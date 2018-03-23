Туляки смогут представить свои инновационные проекты бизнес-экспертам

Фото indiamart.com.

Фонд «Сколково» объявил о старте масштабного конкурса «Стартап Тур». Команды со всей страны смогут представить свои инновационные проекты признанным экспертам в области технологий и развития бизнеса.

Конкурс проводится по направлениям:

промышленные технологии;

биомедицинские технологии;

информационные технологии.

Конкурс охватит 10 городов страны. Участники Open Innovations Startup Tour получат возможность пройти в полуфинал конкурса Startup Village без предварительного отбора и побороться там за 5 млн рублей за первое место; получить пригласительный билет на самую крупную стартап-конференцию для технологических предпринимателей в России и странах СНГ; получить 2 млн рублей от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта; получить призы от партнеров и найти инвестора.

Подать заявку на участие в конкурсе и загрузить презентацию своего проекта можно здесь.