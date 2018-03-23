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Туляки смогут представить свои инновационные проекты бизнес-экспертам
Фото indiamart.com.

Туляки смогут представить свои инновационные проекты бизнес-экспертам

В России стартовал конкурс проектов «Стартап Тур». Победитель получит 2 млн рублей от Фонда содействия инновациям.

Фонд «Сколково» объявил о старте масштабного конкурса «Стартап Тур». Команды со всей страны смогут представить свои инновационные проекты признанным экспертам в области технологий и развития бизнеса.

Конкурс проводится по направлениям:

  • промышленные технологии;
  • биомедицинские технологии;
  • информационные технологии.

Конкурс охватит 10 городов страны. Участники Open Innovations Startup Tour получат возможность пройти в полуфинал конкурса Startup Village без предварительного отбора и побороться там за 5 млн рублей за первое место; получить пригласительный билет на самую крупную стартап-конференцию для технологических предпринимателей в России и странах СНГ; получить 2 млн рублей от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта; получить призы от партнеров и найти инвестора.

Подать заявку на участие в конкурсе и загрузить презентацию своего проекта можно здесь.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:35 −1
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