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Видео: В Донском сгорела попавшая в ДТП машина

Видео: В Донском сгорела попавшая в ДТП машина

ЧП произошло в Центральном микрорайоне на ул. Октябрьской.

Как стало известно Myslo, 22 марта в 16.05 на ул. Октябрьской, 3 в Донском сгорел автомобиль «УАЗ Патриот».

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, возгорание автомобиля произошло в результате ДТП. По предварительным данным. водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Пострадавших нет. 

На место происшествия выехали два пожарных расчета. Первый прибыл на место уже спустя три минуты.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось семь человек.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 14:15 +3
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