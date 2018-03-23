Видео: В Донском сгорела попавшая в ДТП машина
ЧП произошло в Центральном микрорайоне на ул. Октябрьской.
Как стало известно Myslo, 22 марта в 16.05 на ул. Октябрьской, 3 в Донском сгорел автомобиль «УАЗ Патриот».
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, возгорание автомобиля произошло в результате ДТП. По предварительным данным. водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Пострадавших нет.
На место происшествия выехали два пожарных расчета. Первый прибыл на место уже спустя три минуты.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось семь человек.
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