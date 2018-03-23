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Евгений Авилов: «В историческом центре Тулы стоянку надо запрещать»

Евгений Авилов: «В историческом центре Тулы стоянку надо запрещать»

В ближайшее время в Туле начнется реконструкция здания №3 на ул. Советской. Работы будут вестись с целью открытия в нем гостиницы и ресторана.

Разрешение на реконструкцию здания было дано сегодня на заседании градостроительно-земельного совета Тульской области. В ходе обсуждения возник вопрос об отсутствии парковки вблизи будущей гостиницы.
 
– Эту территорию сознательно делали так, чтобы у каждого объекта не создавать места для стоянки транспорта. Эта территория обозначена как историческая, где допускается отсутствие машино-мест, – пояснил руководитель инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Сергей Гончаров.
 
Глава администрации Тулы Евгений Авилов уточнил, что у здания гостиницы будет установлен знак «Парковка запрещена».
 
– Мы всех будем выдавливать на парковку на Союзной. В ночное время она будет платной, только жители близлежащих домов получат бесплатные талоны. В историческом центре стоянку надо запрещать, эта застройка проектировалась без стоянки. Весь участок от Металлистов до Советской полностью реконструирован. Водители могут на ул. Советской выйти и ножками пройти к ресторану. 
 
Застройщик отметил, что к реконструкции приступят в ближайшее время.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:42 +5
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