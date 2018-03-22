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Под Ефремовом грузовик протаранил авто тульской ДПС
фото из соцсетей.

Под Ефремовом грузовик протаранил авто тульской ДПС

Служебная машина серьезно повреждена.

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика МАЗ и ВАЗ произошло на 320 км трассы М4 в Ефремовском районе у поста ДПС 21 марта.
 
Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. В момент столкновения машина была припаркована на обочине у здания поста дорожного-постовой службы.
 
 
Предположительно, грузовик занесло во время движения, и он задней частью кузова врезался в постовую машину. Служебная машина серьезно повреждена.
 
 
В пресс-службе УМВД России по Тульской области добавили, что в ДТП никто не пострадал.
 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:24 +11
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ЕфремовТульская область

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