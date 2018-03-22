Под Ефремовом грузовик протаранил авто тульской ДПС

фото из соцсетей.

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика МАЗ и ВАЗ произошло на 320 км трассы М4 в Ефремовском районе у поста ДПС 21 марта.

Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. В момент столкновения машина была припаркована на обочине у здания поста дорожного-постовой службы.

Предположительно, грузовик занесло во время движения, и он задней частью кузова врезался в постовую машину. Служебная машина серьезно повреждена.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области добавили, что в ДТП никто не пострадал.