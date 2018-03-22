Проект «ОнкоСтоп71»: Туляки смогут лечиться в Международном институте

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Встреча с Аркадием Столпнером состоялась 21 марта.

Андрей Третьяков отметил, что для тульского региона повышение качества медицинской помощи — ключевая задача. Особое внимание необходимо к проблеме онкологии.



По словам министра, в регионе планируется реализация проекта «ОнкоСтоп71». Он должен обеспечить пациентам максимальную доступность современных методов лечения онкозаболеваний с применением лучевой терапии и радиохирургии.

«Для реализации этого проекта мы заинтересованы в сотрудничестве с Международным институтом. У этого лечебного учреждения богатая история и большой опыт лечения пациентов с онкологическими заболеваниями», — сказал Андрей Третьяков.

В свою очередь Аркадий Столпнер подчеркнул, что Президент РФ Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию обратил особое внимание на проблемы онкологии в стране.

«Жители Тульской области получат возможность лечиться в нашем центре протонной терапии. Пока это единственное в России учреждение такого рода. Наша главная задача в том, чтобы больные получили высокотехнологичную помощь», — сказал Аркадий Столпнер.