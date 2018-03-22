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В Белёвском районе под утро сгорели два гаража, автомобиль и сараи
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Белёвском районе под утро сгорели два гаража, автомобиль и сараи

Серьезный пожар произошел в деревне Зубково.

22 марта в 3.40 в службу спасения сообщили о возгорании двух гаражей и сараев, расположенных в Белёвском районе в деревне Зубково. Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через 20 минут.

В 4.08 было ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет.

В результате происшествия один из гаражей сгорел вместе с автомобилем, в другом гараже сгорела кровля по всей площади, прогорели потолочные перекрытия.

В сараях сгорела кровля, один из сараев выгорел внутри.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:32 +1
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Тульская область

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