Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Белёвском районе под утро сгорели два гаража, автомобиль и сараи
Серьезный пожар произошел в деревне Зубково.
22 марта в 3.40 в службу спасения сообщили о возгорании двух гаражей и сараев, расположенных в Белёвском районе в деревне Зубково. Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через 20 минут.
В 4.08 было ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет.
В результате происшествия один из гаражей сгорел вместе с автомобилем, в другом гараже сгорела кровля по всей площади, прогорели потолочные перекрытия.
В сараях сгорела кровля, один из сараев выгорел внутри.
Причина пожара устанавливается.
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