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Опрос: как туляки проводят выходные
Фото из архива Myslo.

Опрос: как туляки проводят выходные

33% участников опроса проводят выходные дни с друзьями.

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 800 респондентов и выяснили, чем туляки занимаются в субботу и воскресенье.

33% участников опроса проводят выходные дни с друзьями, посвящают время прогулкам, поездкам за город и различным развлечениям: кино, театры, музеи, зоопарк, музыкальные концерты или подвижный отдых — например, скалолазание, велосипедные прогулки.

Домашними заботами, накопившимися за неделю, занимаются 26% опрошенных.

Некоторые добавляют, что также заканчивают оставшиеся дела, связанные с работой.

21% предпочитают проводить выходные с семьей — навестить родителей или уделить время любимым, детям, внукам.

13% проводят дни отдыха, занимаясь любимым хобби или личным проектом — диссертацией, развитием идей личного бизнеса.

Остальные опрошенные заявили, что часто в субботу и воскресенье они работают.

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А как вы проводите субботу и воскресенье?

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:44 0
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