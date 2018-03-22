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Куда туляки могут пожаловаться на нарушения потребительских прав

Куда туляки могут пожаловаться на нарушения потребительских прав

В региональном Управлении Роспотребнадзора работает тематическая горячая линия.

В рамках Всемирного дня потребителей в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и «Центре гигиены и эпидемиологии в Тульской области» работает телефонная горячая линия, посвященная вопросам интернет-торговли и защиты прав потребителей при дистанционном приобретении товаров и услуг.

По вопросам защиты прав потребителей в сфере розничной торговли, оказания бытовых, медицинских, финансовых, туристских услуг и услуг связи к специалистам уже обратились 336 туляков. Получить консультацию можно с 10.00 до 16.00 по телефонам:

  • в Туле – 55-55-50, 22-33-51,
  • в Алексине – 8(902)846-10-81, 8(48753)4-09-30,
  • в Новомосковске – 8(48762)6-51-68, 6-10-28,
  • в Суворове – 8(48763)2-73-23, 2-48-96,
  • в Щекино – 8(48751)5-34-30, 5-35-88,
  • в Ефремове – 8(48741)6-53-86, 6-31-81.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:41 0
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