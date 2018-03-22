Куда туляки могут пожаловаться на нарушения потребительских прав

В рамках Всемирного дня потребителей в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и «Центре гигиены и эпидемиологии в Тульской области» работает телефонная горячая линия, посвященная вопросам интернет-торговли и защиты прав потребителей при дистанционном приобретении товаров и услуг.

По вопросам защиты прав потребителей в сфере розничной торговли, оказания бытовых, медицинских, финансовых, туристских услуг и услуг связи к специалистам уже обратились 336 туляков. Получить консультацию можно с 10.00 до 16.00 по телефонам: