Куда туляки могут пожаловаться на нарушения потребительских прав
В региональном Управлении Роспотребнадзора работает тематическая горячая линия.
В рамках Всемирного дня потребителей в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и «Центре гигиены и эпидемиологии в Тульской области» работает телефонная горячая линия, посвященная вопросам интернет-торговли и защиты прав потребителей при дистанционном приобретении товаров и услуг.
По вопросам защиты прав потребителей в сфере розничной торговли, оказания бытовых, медицинских, финансовых, туристских услуг и услуг связи к специалистам уже обратились 336 туляков. Получить консультацию можно с 10.00 до 16.00 по телефонам:
- в Туле – 55-55-50, 22-33-51,
- в Алексине – 8(902)846-10-81, 8(48753)4-09-30,
- в Новомосковске – 8(48762)6-51-68, 6-10-28,
- в Суворове – 8(48763)2-73-23, 2-48-96,
- в Щекино – 8(48751)5-34-30, 5-35-88,
- в Ефремове – 8(48741)6-53-86, 6-31-81.
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