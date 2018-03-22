В Тулу приехали лучшие педагоги России

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульскую область приехали представители 21 региона нашей страны – участники и победители конкурса «Учитель года». В церемонии открытия фестиваля приняла участие заместитель председателя областного правительства Марина Левина. Она зачитала приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина:

«2018 год в Тульской области объявлен Годом образования и новых знаний. В нашем регионе мы инвестируем в подрастающее поколение, делаем акцент на внедрении современных технологий в процесс обучения, создаем условия для эффективной работы учителей. Пусть этот форум станет эффективной площадкой для обмена мнениями, будет способствовать конструктивному диалогу и поиску инновационных идей в сфере образования».

По словам министра образования Тульской области Оксаны Осташко, фестиваль в регионе проходит уже второй раз и приобретает популярность среди педагогов России. Цели фестиваля – повышение имиджа педагогических профессий, расширение межрегионального профессионального общения.

В рамках фестивальной программы состоятся презентации и мастер-классы клубов «Учитель года», педагогический микс «Топ открытий». Для участников предусмотрена экскурсионная программа. Фестиваль продлится до 24 марта.