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В Тулу приехали лучшие педагоги России
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тулу приехали лучшие педагоги России

Гости принимают участие в фестивале «Российское учительство: новые знания, новые открытия».

В Тульскую область приехали представители 21 региона нашей страны – участники и победители конкурса «Учитель года». В церемонии открытия фестиваля приняла участие заместитель председателя областного правительства Марина Левина. Она зачитала приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина:

«2018 год в Тульской области объявлен Годом образования и новых знаний. В нашем регионе мы инвестируем в подрастающее поколение, делаем акцент на внедрении современных технологий в процесс обучения, создаем условия для эффективной работы учителей. Пусть этот форум станет эффективной площадкой для обмена мнениями, будет способствовать конструктивному диалогу и поиску инновационных идей в сфере образования».

По словам министра образования Тульской области Оксаны Осташко, фестиваль в регионе проходит уже второй раз и приобретает популярность среди педагогов России. Цели фестиваля – повышение имиджа педагогических профессий, расширение межрегионального профессионального общения.

В рамках фестивальной программы состоятся презентации и мастер-классы клубов «Учитель года», педагогический микс «Топ открытий». Для участников предусмотрена экскурсионная программа. Фестиваль продлится до 24 марта.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:15 +2
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