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Полиция предупреждает: весной на тульских кладбищах увеличивается число краж

Полиция предупреждает: весной на тульских кладбищах увеличивается число краж

Сотрудники регионального УМВД проверяют лиц, склонных к подобным хищениям и проводят рейды по скупкам металлолома.

Полицией в Тульской области проводится работа по выявлению, пресечению и раскрытию краж с кладбищ. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. Предметами преступного посягательства злоумышленников часто становятся металлические части ограды, изделия из металла, элементы надгробий.

Сдавая похищенное, как металлический лом, воры затем тратят деньги на алкоголь. Кражи обнаруживаются далеко не сразу – бывает, что родственники приходят на места захоронения раз в несколько месяцев, и обнаруживают, что металлическая ограда повреждена.

Обычно такие случаи происходят весной – в зимнее время посетителей на кладбищах немного. Каждое сообщение в полицию о краже регистрируется, по нему проводится проверка. Для раскрытия преступлений полицейские проверяют лиц, склонных именно к таким хищениям, способных завладеть имуществом с кладбищенского участка.

Проводятся проверки и мест скупки металла. Полицейские напоминают, что за приобретение краденого имущества предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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