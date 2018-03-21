Тула примет Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек

С 31 марта по 1 апреля в Туле состоится Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек в возрасте до 18 лет. Организаторы турнира – Европейский союз дзюдо, Министерство спорта РФ, правительство Тульской области, Федерации дзюдо России и Тульской области.



Кубок пройдет в регионе во второй раз. В 2017 году соревнования получили высокую оценку Европейского союза дзюдо и Федерации дзюдо России.

В этом году на татами выйдут сильнейшие спортсмены национальных сборных европейских стран – около 400 дзюдоистов из 25 государств.

Кроме того, по приглашению Федерации дзюдо России в турнире примут участие сборные Австралии и Аргентины.

Помимо сборной России, в турнире будет отдельно участвовать сборная Тульской области.



Проводить Кубок Европы в Тульской области планируется до 2020 года.



Соревнования будут проходить в легкоатлетическом манеже Центрального стадиона ООО ФК «Арсенал» по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д.87.



Вход свободный.