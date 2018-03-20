На выборах Президента в Тульской области установлен абсолютный рекорд

Путину отдали свои голоса более 648 тысяч жителей региона, что составляет 54% от общего числа избирателей в Тульской области.

По данным ЦИК, на этих выборах Владимир Путин установил два исторических рекорда президентских выборов в России – по проценту полученных голосов и по их абсолютному количеству.

Итоги голосования по России. Данные ЦИК РФ на 20 марта

Рекорд установлен и в Тульской области. Владимиру Путину отдали свои голоса более 648 тысяч жителей региона — это 54% от всех зарегистрированных избирателей Тульской области, абсолютный рекорд в истории голосования в Тульской области на всех президентских выборах!

Напомним, что на выборах Президента в 2012 году за Владимира Путина в нашей области проголосовали 588 тысяч человек, что составляло 47% от общего числа избирателей. То есть по сравнению с 2012 годом на выборах-2018 число сторонников Владимира Путина в нашей области выросло на 60 тысяч человек. И это при той непростой демографической ситуации, что пока есть в регионе, – общее число избирателей за этот шестилетний период сократилось с 1 249 121 чел. в 2012 году до 1 194 044 чел. На 55 тысяч избирателей стало меньше, а сторонников Путина на 60 тысяч больше.

Как утверждают эксперты, этот результат легко объясним.

Член Общественной палаты Тульской области, гендиректор «МК» Тамара Головина, считает, что это знак консолидации общества вокруг лидера:

Тамара Головина – Туляки проголосовали сердцем за сильного лидера. И таким голосованием ответили в том числе и на внешнее давление на нашу страну со стороны западных партнеров.

Российский политтехнолог Наталия Елисеева считает, что это объясняется повысившейся за последние четыре года гражданской ответственностью россиян:

Наталья Елисеева – Появилась гражданская ответственность, люди понимают, что это важно, что они действительно выбирают и что необходимо проголосовать. Люди выбирали будущее своей страны, и делали это осознанно. Высокий процент проголосовавших за Путина в Тульской области связан с работой губернатора региона Алексея Дюмина, который действительно очень много делает для жителей. Это очень показательно.

Как проголосовали Тульская область и её соседи, %

Кандидаты Путин Грудинин Жириновский Собчак Явлинский Титов Сурайкин Бабурин Липецкая область 80,84 10,03 5,03 1,00 0,52 0,49 0,60 0,57 Орловская область 76,77 12,18 6,06 1,27 0,59 0,70 0,70 0,7 Тульская область 79,20 9,48 5,96 1,43 0,92 0,65 0,66 0,7 Калужская область 76,16 11,00 6,97 1,48 0,93 0,77 0,73 0,77 Рязанская область 76,34 12,65 6,17 1,29 0,68 0,61 0,62 0,68 Московская область 74,49 12,88 5,50 2,13 1,34 0,98 0,66 0,71

какой была явка %

Липецкая область — 72,18

Орловская область — 72,17

Тульская область — 68,66

Калужская область — 68,17

Рязанская область — 65,14

Московская область — 63,63

В целом по России — 67,98

Если сравнить активность туляков на выборах-2018 с активностью избирателей в регионах ЦФО и по стране в целом, что мы занимаем очень достойные позиции: 32-е место среди 85 регионов России и 6-е место среди 18 регионов ЦФО!

Что касается поддержки Владимира Путина, то по числу отданных за него голосов мы занимаем 26-е место в России и 5-е место в ЦФО.

При этом важно учитывать условность такого ранжирования. Например, в ЦФО лишь четыре региона, сопоставимых по численности избирателей с Тульской областью (1,194 млн): это Владимирская (1,114 млн), Белгородская (1,218 млн), Тверская (1,07 млн) и Ярославская (1,026 млн) области.

Руководитель фракции ЛДПР в областной Думе Александр Балберов заявил, что лично наблюдал очереди на избирательных участках.

Александр Балберов – Отдельно отмечу Зареченский район – стояли очереди на некоторых участках. Думаю, что это связано с хорошей работой областного избиркома и продуманной информационной кампанией, призывавшей идти на выборы. А отсутствие нарушений, по моему мнению, – заслуга общественных организаций, политических партий и движений, а также областного избиркома.

Директор ГТРК (Тула) Сергей Белов связывает высокую активность туляков на выборах с грамотно организованной агитационной кампанией и новшествами в самом процессе:

Сергей Белов – Избирателей активно приглашали прийти, обращаясь практически персонально к каждому. Мне и моим дочерям особенно понравились вирусные ролики о том, что надо успеть прийти на выборы. Их оценила молодежь, и вполне возможно, они тоже сыграли свою роль. Думаю, сыграла свою роль и отмена открепительных. Возможность через МФЦ или сайт госуслуг выбрать место для голосования оценила молодежь.

По данным областного избиркома, нарушений не зафиксировано, жалоб не поступало.

Политолог, проректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого Светлана Краюшкина считает, что такой атмосферы открытости, которая была на участках сегодня, ранее не видела ни одна избирательная кампания в регионе:

Светлана Краюшкина – Система видеонаблюдения совершенствуется, и следить за ходом выборов на многих участках можно не выходя из дома. И это тоже добавило прозрачности процессу. Еще одна особенность этих выборов – большая роль общественного контроля, включая предоставленную членам Общественной палаты возможность участвовать в выборах в качестве наблюдателей. Отработав на выборах в качестве члена областного избиркома, могу подтвердить на личном опыте: нарушений законодательства о проведении выборов допущено не было. Как уже отмечала в общении с журналистами: высокая явка, прозрачность и спокойствие – главные особенности прошедшей избирательной кампании. И это общая заслуга региональной власти, избирательных комиссий и избирателей Тульской области!

Прошедшие 18 марта выборы Президента России привлекли рекордное количество наблюдателей.





Александр Воронцов – Общественная палата Тульской области впервые получила право выдвигать наблюдателей. Мы готовили их еще с декабря прошлого года. Кандидатов отбирали из общественных организаций, общественных советов и НКО. В итоге было подготовлено около 3000 наблюдателей. Председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов:

По словам координатора Совета молодых юристов Ассоциации юристов России Елизаветы Малахвей, больше половины наблюдателей готовили на базе ТулГУ — около 1700 человек:

Елизавета Малахвей – Каждый из них сам выразил желание принять участие в этой работе. Это говорит о выросшей гражданской активности туляков.

Все эти меры принесли очевидные плоды. В итоговые результаты голосования в стране Тульская область, без сомнения, внесла свою достойную лепту. Здесь стоит отметить и человеческий фактор – ответственный подход, неравнодушие и слаженную работу всех задействованных структур. В первую очередь – оргкомитета по содействию избирательным комиссиям, возглавляемого губернатором Алексеем Дюминым, и самих избиркомов всех уровней – от областного до ТИКов и УИКов.

Итоги выборов в регионе губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал ТАСС 19 марта:

«Тульская область уверенно проголосовала за Владимира Владимировича Путина. Абсолютное большинство жителей региона оказали доверие Президенту. Люди в области голосовали очень активно, многие шли на участки целыми семьями. Голосование прошло четко, спокойно, в рамках закона, без нарушений. На участках был полный порядок и взаимоуважение — ровно такую задачу мы перед собой ставили. Впереди большая работа. Президент поставил перед страной в целом и каждым регионом в отдельности амбициозные цели. И добиваться их нужно всем вместе».