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Более 90,3% населенных пунктов Тульской области обеспечены безопасной питьевой водой
Фото Дмитрия Дзюбина.

Более 90,3% населенных пунктов Тульской области обеспечены безопасной питьевой водой

В 2016 году этот показатель находился на уровне 81,6%, в 2015 г. – 67,14%.

С 1993 года ежегодно 22 марта отмечается Всемирный день воды. Основная цель – привлечь внимание государственных, общественных и политических деятелей к проблемам обеспечения жителей планеты чистой питьевой водой.
 
В Тульской области централизованное питьевое водоснабжение полностью осуществляется из подземных источников, которые с гигиенических позиций являются наиболее надёжными. При этом они характеризуются повышенным содержанием железа и повышенной жесткостью.
 
Предложения регионального управления Роспотребнадзора поддержаны губернатором Тульской области. 
Главам администраций МО поручено создать зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и повысить эффективность систем очистки воды.
 
В 2017 году обеспечение населенных пунктов области питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, составила – 90,3%. Это соответствует общероссийскому показателю.  В 2016 году этот показатель находился на уровне 81,6%, в 2015 г. – 67,14%.
 
Такие показатели, как доля проб воды из подземных источников, распределительной сети централизованного водоснабжения по санитарно-химическим и микробиологическим показателям за период 2015-2017 гг. стабильны. Наметилась положительная динамика обеспечения населения питьевой водой, отвечающей требованиям санитарного законодательства в г. Туле, Алексинском, Веневском, Ефремовском и Новомосковском районах области.
 
Доля проб воды из распределительной сети Тульской области, не соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, – 10,7%
 
(в 2016 г. – 12,7%, в 2015 г. – 23,1%), по микробиологическим показателям – 1,3% (в 2016 г. – 1,4%, в 2015 г. – 1,3%). Вспышек инфекционных заболеваний, связанных с водным путем передачи за 2015-2017 годы, не зарегистрировано.
 
В области имеются 814 источников нецентрализованного водоснабжения (родники и колодцы), находящихся на балансе администраций муниципальных образований районов области и ответственность за содержание и эксплуатацию которых несут указанные организации. В 2017 году управлением было организовано проведение лабораторных исследований качества воды из 78 родников и колодцев области, наиболее популярных у населения. По результатам проведенных исследований информация с мотивированными предложениями направлялась в органы власти.
 
По данным многолетних наблюдений, в большинстве родников и колодцев питьевая вода, несмотря на приятный вкус, отсутствие запаха и примесей, может претерпевать значительные колебания и не соответствовать как по микробиологическим, так и по санитарно-химическим показателям в зависимости от сезона, санитарного состояния прилегающей территории, степени благоустройства, используемого водоносного горизонта и др. причин. В паводковый период и период таяния снега вода может загрязняться не только различными примесями, но и может содержать возбудителей инфекционных заболеваний.
Воду из колодцев и родников следует использовать для питья только в кипяченом виде.
Кстати

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время более 1 миллиарда людей на Земле пьют непригодную для употребления воду. 40% населения планеты не располагают необходимыми ресурсами по очистке питьевой воды, в результате чего 3,4 миллиона человек в мире ежегодно умирают от заболеваний, связанных с плохим качеством воды.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:15 +1
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