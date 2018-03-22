В центре Тулы с 22 марта меняется схема движения

С сегодняшнего дня на Крестовоздвиженской площади по-другому организовано движение. Изменения вступят в силу после 15.00.

С 22 марта в Туле на Крестовоздвиженской площади изменится схема движения транспорта.

Внесение изменений в схему организации дорожного движения на данном участке связано с проведением работ по переустройству инженерных коммуникаций.

Движение транспорта будет осуществляться в соответствии с приведенной на рисунке схемой.