В центре Тулы с 22 марта меняется схема движения
С сегодняшнего дня на Крестовоздвиженской площади по-другому организовано движение. Изменения вступят в силу после 15.00.
С 22 марта в Туле на Крестовоздвиженской площади изменится схема движения транспорта.
Внесение изменений в схему организации дорожного движения на данном участке связано с проведением работ по переустройству инженерных коммуникаций.
Движение транспорта будет осуществляться в соответствии с приведенной на рисунке схемой.
Другие статьи по темам
Событие
Место
Прочее