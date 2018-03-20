На каких улицах Тулы залатают ямы 20 марта
В Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог. Об этом сообщает администрация Тулы.
Работы выполняют специалисты подрядных организаций: МКУ «Сервисный центр», ООО «ЮСК», ООО «Мегастрой», ООО «Мегаспортстрой», АО «САХ».
Сегодня, 20 марта, работы по аварийно-восстановительному ремонту планируется провести по следующим адресам:
- ул. Демидовская Плотина;
- ул. Новотульская;
- пос. Ильинка;
- ул. Новоселов;
- ул. Скуратовская;
- ул. Тимирязева;
- ул. Волнянского
- ул. Вильямса;
- наб. Дрейера.
Накануне специалистами подрядных организаций было отремонтировано порядка 977 квадратных метров дорожного полотна. В частности, было отфрезеровано 483 квадратных метра старого асфальтового покрытия и произведен ремонт методом литого асфальта 494 квадратных метров дорожного полотна.
Аварийно-восстановительный ремонт проводится литым асфальтобетоном при температуре воздуха до -10°С. Дорожные работы допустимо выполнять при небольших осадках. Гарантийный срок такого ремонта — один год. Напомним, список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.