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На каких улицах Тулы залатают ямы 20 марта

На каких улицах Тулы залатают ямы 20 марта

В Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог. Об этом сообщает администрация Тулы.

Работы выполняют специалисты подрядных организаций: МКУ «Сервисный центр», ООО «ЮСК», ООО «Мегастрой», ООО «Мегаспортстрой», АО «САХ».

Сегодня, 20 марта, работы по аварийно-восстановительному ремонту планируется провести по следующим адресам:

  • ул. Демидовская Плотина;
  • ул. Новотульская;
  • пос. Ильинка;
  • ул. Новоселов;
  • ул. Скуратовская;
  • ул. Тимирязева;
  • ул. Волнянского
  • ул. Вильямса;
  • наб. Дрейера.

Накануне специалистами подрядных организаций было отремонтировано порядка 977 квадратных метров дорожного полотна. В частности, было отфрезеровано 483 квадратных метра старого асфальтового покрытия и произведен ремонт методом литого асфальта 494 квадратных метров дорожного полотна.

 

Аварийно-восстановительный ремонт проводится литым асфальтобетоном при температуре воздуха до -10°С. Дорожные работы допустимо выполнять при небольших осадках. Гарантийный срок такого ремонта — один год. Напомним, список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.

сегодня, в 13:40 +1
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