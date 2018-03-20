Фото medicinaportal.com
24 марта тульские стоматологи проведут день открытых дверей
В этот день все желающие смогут пройти профилактический осмотр и получить консультацию специалиста.
В субботу, 24 марта, с 9.00 до 15.00 в филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники все желающие смогут без предварительной записи пройти профилактический осмотр, в том числе и исследование на онкологию тканей и органов полости рта, получить консультацию специалиста.
День открытых дверей пройдет по адресам:
- Тула, ул. Токарева, 70-а;
- Донской, мкр. Центральный, ул. Новая, 70.
При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.
Другие статьи по темам