24 марта тульские стоматологи проведут день открытых дверей

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В этот день все желающие смогут пройти профилактический осмотр и получить консультацию специалиста.

В субботу, 24 марта, с 9.00 до 15.00 в филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники все желающие смогут без предварительной записи пройти профилактический осмотр, в том числе и исследование на онкологию тканей и органов полости рта, получить консультацию специалиста.

День открытых дверей пройдет по адресам:

Тула, ул. Токарева, 70-а;

Донской, мкр. Центральный, ул. Новая, 70.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.