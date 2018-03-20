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Жительница Донского отпраздновала 100-летие
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Жительница Донского отпраздновала 100-летие

У Любови Кисляковой 5 внуков, 7 правнуков и 6 праправнуков.

18 марта ветерану труда, труженику тыла Любови Михайловне Кисляковой исполнилось 100 лет.

Любовь Михайловна родилась в Тамбовской области. В 17 лет начала трудовую деятельность ученицей телеграфистки, впоследствии стала начальником почтового отделения. В 1947 году семья Любови Михайловны переехала в город Донской Тульской области. До выхода на пенсию  работала комендантом общежития.

Поздравить юбиляршу приехал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов. Он вручил Любови Михайловне ценный подарок от главы региона и передал его поздравление, в котором говорится:

«Вы принадлежите к поколению победителей — людей, которые выстояли в тяжелые годы Великой Отечественной войны и подняли страну из руин. Вся Ваша жизнь — пример самоотверженного труда на благо Тульской области. Земляки гордятся Вами! Замечательно, что и сегодня Вы активно участвуете в жизни родного края и России».


 

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Жительница Донского отметила 100-летний юбилей, Фото: 1
Жительница Донского отметила 100-летний юбилей, Фото: 2
Жительница Донского отметила 100-летний юбилей, Фото: 3
Жительница Донского отметила 100-летний юбилей, Фото: 4
Жительница Донского отметила 100-летний юбилей, Фото: 5
Жительница Донского отметила 100-летний юбилей, Фото: 6
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:38 +7
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